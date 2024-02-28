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تعليم

الباحث محمد الشاعر يحصل على الدكتوراة في حل بعض أزمات الثروة السمكية

الباحث محمد عبد الحميد
الباحث محمد عبد الحميد الشاعر

شهدت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان "تأثير التركيب الكيماوي لمواد العلف غير التقليدية على الخصائص الفيزيائية للأعلاف والأداء الإنتاجي للأسماك"للباحث محمد عبد الحميد الشاعر، التي هدف من خلالها الباحث لخفض تكاليف إنتاج الأسماك ورفع كفاءتها بصورة مستدامة، من أجل توفير الخامات اللازمة في إنتاج الأعلاف لإتاحة مصادر البروتين الحيواني للمواطنين بسعر مناسب.  

يأتي هذا في إطار عمل الجهات البحثية بالتعاون مع الجامعات المصرية، لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة بصورة مستدامة، وكانت إحدي ثمار هذا التعاون رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد عبد الحميد الشاعر المسجلة بكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان، "تأثير التركيب الكيماوي لمواد العلف الغير تقليدية على الخصائص الفيزيائية للأعلاف والأداء الإنتاجي للأسماك". 

الرسالة في مضمونها تأتي تماشيا مع حرص الدولة علي توفير الخامات اللازمة في إنتاج الأعلاف لتوفير مصادر البروتين الحيوانية للمواطنين بسعر مناسب، وقد تم منح الباحث درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية، تكليلًا علي الجهود التي تمت في المحاولة والسعى لحل بعض الأزمات التي تواجه قطاع الثروة السمكية نتيجة بعض التحديات الخارجية والتي تؤثر على هذا القطاع بالسلب. 

جاءت الرسالة تحت إشراف كل من الدكتور أشرف سلومة محمود، أستاذ مساعد تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة القاهرة (المشرف الرئيسي)، و الأستاذ الدكتور أسامة أحمد خليل قدور، أستاذ تصنيع الأعلاف بكلية الثروة السمكية جامعة قناة السويس و عميد كلية الثروة السمكية بالجامعة، الدكتورة رانية سعيد مبروك أستاذ مساعد تغذية الأسماك كلية الزراعة جامعة القاهرة (مشرف)، والأستاذ الدكتور أسامة الحسيني أستاذ تغذية الدواجن والأسماك، كلية الزراعة جامعة القاهرة. 

وشملت لجنة الحكم على الرسالة كل من الدكتور محمد فتحي محمد عثمان أستاذ تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس رئيس هيئة الثروة السمكية سابقا والقائم باعمال رئيس مركز البحوث الزراعية سابقا، والأستاذ الدكتور إيهاب رضا أحمد أستاذ تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتورة رانية سعيد مبروك أستاذ مساعد تغذية الأسماك بكلية الزراعة  جامعة القاهرة ،  الدكتور أشرف سلومة محمود أستاذ مساعد تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وكان هدف الرسالة استخدام مواد خام علفية غير تقليدية منخفضة الثمن كبديل لبعض الخامات الأخرى، والتي ارتفع سعرها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بصورة غير مبررة، للتغلب علي مساوىء بعض الخامات البديلة، حيث تم استخدام معاملات تصنيعية مختلفة أثناء عملية تصنيع أعلاف الأسماك، وذلك لرفع القيمة الغذائية لتلك الخامات والحفاظ علي جودة الأعلاف، وكذلك زياد معدلات النمو للأسماك دون التأثير عليها سلبًا.

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أسماك محمد عبد الحميد الشاعر الزراعة الاسماك الأعلاف الثروة السمكية

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