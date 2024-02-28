اليونيفيل تعرب عن قلقها من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، اليوم الأربعاء، عن قلقها بشدة من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.

وقالت اليونيفيل، أن توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له "آثار مدمرة".

وأكدت اليونيفيل، أن احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا ونحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي.

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 لجيش الاحتلال الإسرائيلي "معسكر غيبور" وثكنة المطار في "بيت هلل" برشقتين صاروخيتين هذا الصباح.

وقالت كتائب القسام، في بيان على قناتها بموقع "تليجرام"، إن العملية تأتي في سياق الرد على مجازر العدو بحق المدنيين بغزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أنها أطلقت 40 صاروخا من نوع جراد على القاعدة العسكرية الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وبحسب حماس، فإن إطلاق الصواريخ استهدف أيضا مهبط طائرات بالقرب من كريات شمونة.