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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

24624 مستفيدا من قوافل جامعة قناة السويس التنموية خلال 2023

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة قناة السويس ، الدكتور ناصر مندور ، عن تنظيم قوافل تنموية إلى قرى ومدن إقليم القناة وسيناء، خلال العام الماضي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، واستفاد من خدماتها 24624 مواطنا، بجانب المشاركة بمبادرة "100 مليون صحة " ، والتي انتفع خلالها 4000 مواطن، فضلا عن استهداف مشاركات الجامعة البالغ عددها 14 مشاركة بمبادرة " قادرون باختلاف " 502 مواطن، من أجل دمج ذوي الهمم، وتأهيلهم ،بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، من خلال 66 فاعلية مختلفة استهدفت 2215 مواطنا، كذلك تم محو أمية 544 مواطنا خلال مشاركات الجامعة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.


جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة قناة السويس ، برئاسة الدكتور ناصر مندور ، اليوم /الأربعاء / وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة.


وأوضح "الدكتور مندور" خلال الاجتماع أنه تم تجهيز جداول خاصة بشهر رمضان لتخفيف عدد ساعات المحاضرات التى تتم بالشكل المباشر بالإضافة إلى إمكانية بدء اليوم الدراسى من التاسعة صباحا بدلا من الثامنة صباحا مع مراعاة انتهاء المحاضرات قبل آذان المغرب بساعة على الأقل، بجانب استمرار الأنشطة الطلابية والندوات خلال شهر رمضان.


واستمع الدكتور ناصر مندور إلى العرض التقديمي للدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية حول الأجهزة والمعدات الواردة من الصين وخطة الكلية للخدمات التدريبية التي ستقدمها ليس فقط للطلاب بل جميع المهندسين والفنيين بإقليم القناة وسيناء.


ونقل الدكتور ناصر مندور خلال الاجتماع إشادة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة والتي عقدت بالوادي الجديد بالمشاركة الإيجابية للطلاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي شهد مشاركة كبيرة من الجامعات ، مشيرا في الوقت ذاته إلى تنظيم الجامعة مجموعة من الرحلات خلال إجازة نصف العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ومشاركة الطلاب في رحلات قطار الشباب المتوجهة إلى الأقصر وأسوان في إطار مبادرة أعرف بلدك الى جانب مجموعة متميزة من الرحلات العلمية لمحافظة جنوب سيناء.


وألقى الدكتور مندور الضوء على فاعليات الأنشطة الرياضية التي عقدت بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأهمها بطولة الرماية للجامعات المصرية بمشاركة 17 جامعة، وبطولة الكروس فيت للجامعات المصرية بمشاركة 14 جامعة، فضلاً عن انطلاق فاعليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بمشاركة 272 طالبا وطالبة من اتحاد الطلاب بالجامعة .


وهنأ الدكتور ناصر مندور منتخب الجامعة لكرة الصالات ومنتخب تنس الطاولة، لفوزهما بالمركز الأول في بطولة المصالح الحكومية بمحافظة الإسماعيلية،وتأهلهما لبطولة الجمهورية.


ووافق المجلس خلال الاجتماع على منح 154 درجة ماجستير و22 درجة دكتوراه..كما وافق المجلس على مد فترة القيد عام أكاديمي لطلاب برنامج الدراسات الفرانكفونية بمعهد الدراسات الآفروآسيوية والذي مر على اجتيازهم السنة التمهيدية مع التعميم على الحالات المماثلة في باقي الكليات..وناقش المجلس تعديلات لائحة دبلوم الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق وتمت الموافقة عليها.


ومن جانبه عرض نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول تعديلات لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات على لائحتي الدبلوم والماجستير المهني، في طب الأحياء المائية وتطبيقات الأمان الحيوي ، ولائحة الدبلوم المهني نظم إدارة الجودة والسلامة في سلسلة اللحوم بكلية الطب البيطري.


وقرر المجلس تنفيذ مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية على النحو التالي إعفاء طالب الماجستير والدكتوراة من تقديم الرسالة العلمية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للبرامج الدراسية وفقاً للمواد التي أقرها المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته بتاريخ 10 يناير الماضي، وحيث أوضح نائب رئيس الجامعة أن هذا القرار لا يتعارض مع استمرار المسار التقليدي، ولايؤثر على المكافآت المقررة.


وبدوره أحاط نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم ، المجلس، علما بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -والذي بدأ 10 فبراير الجاري..وقال إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ 23 مارس المقبل وحتى 4 إبريل القادم، وأما الامتحانات العملية فتعقد 11 مايو القادم، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 الشهر ذاته ، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايوالقادم ، بمدة دراسة 16 أسبوع،على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو القادم وتنتهي 27 الشهر ذاته ، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو القادم.

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