فضيحة من العيار الثقيل.. قوات أمريكية تشارك في الإبادة الجماعية بـ غزة

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن صديق للطيار الأمريكي، الذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجاً علي العدوان علي غزة، لديه معلومات سرية تفيد أن القوات الأمريكية تشارك قوات الاحتلال في القتال علي الأرض داخل القطاع.

وقال صديق الطيار، آرون بوشنل، أن صديقه الذي أشعل النار في نفسه حصل على "تصريح سري للغاية" لبيانات المخابرات العسكرية الأمريكية.

وأضاف: "أخبرني بوشنل السبت الماضي أن لدينا قوات في تلك الأنفاق، وأن جنودًا أمريكيين يشاركون في عمليات القتل".

وأوضح أن بوشنل كان في حالة ذهول عندما اكتشف أن القوات الأمريكية على الأرض في غزة تقتل الفلسطينيين.

وقال الصديق: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأقدم بوشنل على إضرام النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم الأحد الماضي، وذلك في تسجيل مصور بثه مباشرة عبر الإنترنت وهو يقول "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية".