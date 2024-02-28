إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار سور منزلهم بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في انهيار سور منزل وقع مساء اليوم الأربعاء بعزبة عقيل التابعة لقرية النواورة بمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد انهيار سور منزل بعزبة عقيل التابعة لقرية النواورة ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار سور منزل ملك " محمد .ع . م "، وأسفر الحادث عن إصابة مالك المنزل وكلا من " ورده . م . ر " ٤٥ عامًا، و "سوسن . م . ع " ٢٠ عامًا، و " فرحه . ج . م " ١٨ عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج.