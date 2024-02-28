عمار يا مصر .. المساجد تتألق بهجة وبهاء استعدادًا لشهر رمضان

قامت وزارة الأوقاف بأكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد على مستوى الجمهورية هذا العام، حيث ازدانت المساجد وتألقت بهجة وبهاء استعدادًا واحتفاءً واحتفالًا بشهر رمضان المبارك.

عمار يا مصر .. مساجد مصر تتألق بهجة وبهاء استعدادًا لشهر رمضان

كما استمرت حملة النظافة الموسعة للمساجد على مستوى الجمهورية تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتي تستمر حتى نهاية شهر شعبان.

يأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لتهيئة المساجد مبنى ومعنى للمصلين والذاكرين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد، كما تتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، وقيام جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل. اضغط هنا

برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله ، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم، تطلق وزارة الأوقاف برنامج تلاوات يوميًا بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ .

وننشر جدول برنامج تلاوات خلال الأسبوع الرابع من شهر شعبان 1445هـ على النحو التالي:

السبت 21 شعبان 1445هـ

2 / 3 / 2024م الشيخ / عبد الناصر حرك

الأحد 22 شعبان 1445هـ

3 / 3 / 2024م الشيخ / عبد اللطيف العزب وهدان

الاثنين 23 شعبان 1445هـ

4 / 3 / 2024م الشيخ / عبد المطلب بودي

الثلاثاء 24 شعبان 1445هـ

5 / 3 / 2024م الشيخ / محمد عبد الكريم كامل

الأربعاء 25 شعبان 1445هـ

6 / 3 / 2024م الشيخ / أحمد تميم المراغي

الخميس 26 شعبان 1445هـ

7 / 3 / 2024م د / ماهر الفرماوي