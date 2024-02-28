قطر تستثمر 10 مليارات يورو في شركات وصناديق فرنسية

تعتزم قطر استثمار 10 مليارات يورو، ما يقارب 10.9 مليار دولار، في الشركات الناشئة والصناديق الفرنسية، في إطار تعميق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

تمّ الإعلان عن الاتفاقية في بيان مشترك فرنسي قطري خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد رفيع إلى باريس.

والتزمت قطر بتوجيه 10 مليارات يورو للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار في فرنسا في الفترة من 2024 إلى 2030، بحسب البيان. مشيراً إلى تمتع فرنسا وقطر منذ فترة طويلة بعلاقات تجارية وعسكرية وثيقة.

ستركز الاستثمارات على مجالات تشمل تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة.