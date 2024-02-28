بسبب عرقلة الاحتلال للمساعدات.. خطر الموت جوعا يطارد أهالي قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مخاطر الحرب على قطاع غزة، وذلك بعنوان «ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.. خطر الموت جوعًا يطارد أهالي قطاع غزة».

يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة خطر الموت جوعا جراء النقص الحاد في الغذاء والماء، كما يشهد الفلسطينيون في القطاع المحاصر سوء تغذية هو الأخطر في العالم، نتيجة عرقلة قوات الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مشهد يتكرر يوميا، يصطف الفلسطينيون في طوابير ممتدة للحصول على كسرة خبز، حيث يعتمد سكان القطاع على المساعدات الإنسانية غير الكافية على الأطلاق للبقاء على قيد الحياة.

الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حذر منها مدير مكتب للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي أوضح أن ربع سُكان القطاع على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، مطالبا إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.