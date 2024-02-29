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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نواب البرلمان يوضحون أهمية معارض أهلا رمضان في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.. ويطالبون بضخ المزيد من السلع 

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانيون عن معارض أهلا رمضان:

  •  نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياطات المواطن
  • تستهدف حماية الأسرة المصرية خاصة محدودي الدخل من جشع التجار
  • مصدر فرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة

 

 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في مواصلة افتتاح معارض اهلا رمضان في ظل الازمة الاقتصادية العالمية التي انعكست علي معظم دول العالم وعلي راسها مصر، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

 

في البداية، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن معارض أهلاً رمضان نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية والدولة مستمرة في استكمالها مما يؤكد حرص الدولة علي تلبية احتياجات المواطنين.

 الحد من الارتفاع في الأسعار

 

وأضافت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، أن  معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى منافذ البيع المتحركة للسلع لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة ساعدت في الحد من الارتفاع في الأسعار وطرح السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، مؤكدة علي أهمية ضخ المزيد من السلع بمعارض أهلاً رمضان وكذلك كافة منافذ ومجمعات وزارة التموين للحد من ارتفاع الأسعار، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" معارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد، تعكس دعم الدولة والقيادة السياسية للمواطنين، خصوصا الأسر الأكثر احتياجًا، لتحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، في ظل استغلال بعض التجار لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي".

 

كما، أعلن النائب محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة والقاهرة الجديدة والشروق وبدر، عن تنظيم معرض أهلا رمضان بإشرافه لأهالي المدينة بتخفيضات تصل إلى 30 %.

وأوضح أن المعرض يوفر كل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يشهد عرض السلع الغذائية من السكر والأرز والزيوت والمكرونة والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبيض و البلح والتمور والفاكهة والصابون والمنظفات، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لتوافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن بمناطق قريبة منه.

 

وأضاف "سليمان"، أن معرض أهلا رمضان يعد حماية للأسرة المصرية خاصة محدودي الدخل من جشع التجار من خلال توافر وتنوع السلع بالكميات المناسبة وسهولة حصول المواطن عليها بأسعار مخفضة، وهو ما يساهم في ضبط الأسعار وحتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معرض أهلا رمضان يمثل مصدر فرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بما تحمله من طمأنة لهم في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وتداعياتها من موجة تضخمية، ومحاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا لتوجيه كل أشكال تخفيف العبء عنهم .

وأوضح النائب محمد سليمان، أن معرض أهلا رمضان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع خاصة طوال شهر رمضان المعظم، مؤكدا ضرورة توافر المعارض بكل مركز بالمحافظات المختلفة وزيادتها فى المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، لإتاحتها بعدد وافر بالمحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.

وفي السياق ذاته، أشاد محمود منصور عضو مجلس الشيوخ،  بتوفير السلع للمواطنين عن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان"  بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية.

 

تحديد الاحتياجات اللازمة

وقال النائب محمود منصور لـ"صدي البلد"، إن الإفراجات الجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع، ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع التكاتف لصالح المواطن، سواء الحكومة أو التجار، بتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع أهمية تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

 

واشار عضو مجلس الشيوخ الي أن الدولة تسعي لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، لافتا الي أن ة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

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