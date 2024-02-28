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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي في دماغهم.. رد ناري من أحمد موسى على أكاذيب الإعلام المعادي

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دور الإعلام تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة عن الدولة المصرية.

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وأوضح موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك إعلام معادي للدولة المصرية يعمل على التشكيك في أي إجراء تتخذه الدولة بإطلاق الأكاذيب بأن مصر تغلق معبر رفح.

وأكد دور الإعلام الداعم للدولة المصرية استمرار الرد والتأكيد مرارا على أن معبر رفح لم يغلق أبدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وتابع: "إذا كان في إعلام معادٍ يعمل على التشكيك في أي إجراء للدولة المصرية وإحنا على حق بفضل ربنا، دورنا نقول حقائق أن المعبر عمره ما اتفقل".

 وأوضح أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط مساعدات إنسانية على شمال ووسط قطاع غزة كإجراء آخر إضافي بجانب استمرار دخول الشاحنات بمعبر رفح، متابعا: "دي حقائق لازم نقولها ونعيد ونزيد فيها مش عيب.. إنت رايح لمناطق لم تصل لها المساعدات في شمال ووسط قطاع غزة وعملنا إجراء إضافي آخر وهو تنفيذ الطائرات المصرية إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات مع 4 دول أخرى".

وأشار أحمد موسى، إلى أنه لا يخاطب السفهاء ولكن يخاطب العقلاء، قائلا: «مش هيتغير اللي في دماغهم ودورنا نرد على الشائعات والإعلام الإخواني المعادي المجرم.. ودورنا أننا نقول إن فيه إعلام معادي يضللك».


 

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