أحمد موسى: استثمارات بمليارات الدولارات تتدفق على مصر الفترة المقبلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستكون قبلة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الشركات العالمية تسعى للاستثمار في مصر، متابعا: هناك انفتاح كبير من قبل الشركات العالمية للاستثمار.

وأوضح أن ما يحدث دليل على أن مناخ الاستثمار في مصر يساعد على إقامة وتنفيذ المشروعات.

واسترسل: "من الأخبار السعيدة اليوم، توقيع 7 اتفاقيات خاصة بالهيدروجين الأخضر بقيمة 40 مليار دولار".

وأكمل موسى: الاتفاقيات كانت مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقيمة 12 مليار دولار في المرحلة التجريبية.

وأشار إلى أن هناك 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

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