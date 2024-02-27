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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى في أقوى رسالة لجماهير الكرة المصرية قبل قمة الكأس

احمد موسي
احمد موسي

طالب الإعلامي أحمد موسى، باستغلال المنشآت الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية وخاصة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة للترويج للدولة وإدخال عائد دولاري، قائلا: البلد عاملة شغل ولا اروع في العاصمة الإدارية.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أتمنى نستفيد من مدينة مصر الرياضة، حيث إن البلد جوها جميل وأندية ومنتخبات العالم يبحثون عن أماكن جوها جيد لعمل معسكرات تدريبية، خاصة أن لدينا ستاد يتسع لـ 80 ألف متفرج على أعلى مستوى وطرق مفيش بعد كده.


وقال أحمد موسى: ليه نروح برة وندفع فلوس، ما نلعب في مصر والمنتخبات تيجي مصر بدل ما ندفع دولارات لازم نعمل بطولات وأحداث رياضية كبيرة تدر عائد كبير على الدولة، موضحا أن المنتخبات التي تأتي لمصر سوف تسعد جدًا.


وقال الإعلامي أحمد موسى، المملكة العربية السعودية تستضيف بطولات ومباريات كثيرة مثل نهائي كأس مصر، حيث أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عن تنظيم مباراة على أعلى مستوى إضافة إلى أن مورينيو وجوزيه يحللان المباراة.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم بيع التذاكر في مدة وجيزة من طرحها أمام الجماهير، موضحا أن هناك 40 كاميرا تغطي الماتش نظرا للمتابعة الكبيرة للمباراة. 
وأردف: نشكر الأشقاء في السعودية على تنظيم المباراة على أعلى مستوى بما يليق بالكرة المصرية، حيث إنهم عاملين زخم في الفن والرياضة وعاملين شغل عالي والمباراة ستكون الأولى على ملعب نادي النصر بعد تأهيله.


خاطب الإعلامي أحمد موسى الجماهير قائلا: المباراة دي هيشوفها الجميع ولازم نشجع وملناش دعوة باللاعبين وخلينا في الإطار الرياضي لأن المباراة محط أنظار العالم.
واختتم موسى: اهتف لفريقك ولاعبيه كما تحب ولكن لا علاقة لك بالفريق الآخر، مضيفا: وليد الفراج هيكون مع إبراهيم فايق في ستوديو تحليلي، وأيضا هاني حتحوت سيكون مع سيف زاهر.
 

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