اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

تم الكشف عن أكثر من 1000 مدفن في دير فرنسي يعود إلى العصور الوسطى، بما في ذلك مدافن ضحايا الطاعون في المقبرة.

كما تم العثور على بقايا قرية تعود تقريبًا لـ 1200 عام تحت المبنى. هذه المعلومات تم نشرها على موقع "livescience".

يقع دير بومونت في وادي لوار بفرنسا، على بعد حوالي 178 كيلومترًا جنوب غرب باريس. تأسس الدير في عام 1002 على موقع كانت توجد فيه بالفعل قرية تُدعى بلمونز منذ عام 845 على الأقل. ووفقًا للسجلات التاريخية، نما الدير بسرعة ليصبح أكبر مجتمع للراهبات في المنطقة.

ومع ذلك، في عام 1789، خلال فترة الثورة الفرنسية التي شهدت إعدام لويس السادس عشر وماري أنطوانيت، تم ضبط الدير وأراضيه من قبل الدولة. ثم تم طرد الراهبات الباقيات الـ 46 في بومونت، وتم هدم الكنيسة والمباني المرتبطة بها في أوائل القرن التاسع عشر.

تم بدء عمليات التنقيب الأثرية في دير بومونت في سبتمبر 2022 بقيادة فيليب بلانشارد من المعهد الوطني للبحوث الأثرية. وانتهت هذه الأعمال في ديسمبر 2023.