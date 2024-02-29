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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: شغل إضافي

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل، يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة، ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024

تسوية الخلافات في الحب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، كن حريصًا على إنجاز جميع المهام الموكلة إليك اليوم، توجد مشكلات مالية بسيطة بينما ستكون الصحة طبيعية.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 ستكون بعض المهام أصعب من المتوقع وقد تحتاج إلى العمل لساعات إضافية، يجب على مندوبي التسويق والمبيعات توخي الحذر أثناء التواصل مع العملاء اليوم.     

برج الميزان اليوم عاطفيا 

 يمكن أن تكون العلاقة السابقة أو الأنا أو مشكلات الخصوصية أو الوظيفة سببًا للمشكلة، عليك أن تتحلى بالصبر طوال اليوم، قد يبدأ الحبيب في جدال لفظي ولكن يجب عليك تجنب ذلك بذكاء لأن أي رد فعل لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. 

برج الميزان اليوم صحيا 

اليوم. ستكون هناك حازقات بسيطة أثناء النوم وقد يعاني بعض كبار السن أيضًا من آلام في المفاصل اليوم، قد تصاب الإناث بمشاكل نسائية تتطلب اهتمامًا خاصًا، الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من الزيوت والشحوم. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

إن تفكيرك المنطقي وقدراتك الاستثمارية الذكية سوف يكافئك بشكل رائع، سواء كان ذلك رهانًا محفوفًا بالمخاطر أو خطة متحفظة، فإن رؤيتك ستضمن عوائد جيدة.

  

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