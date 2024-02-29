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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك لإنهاء حرب السودان‎

صدى البلد

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ عام تقريباً في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات ونحو 8 ملايين فروا من منازلهم وإن الجوع يتزايد.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لوكالة "رويترز" في بيان: "من الواضح أن هذه مسألة ملحة تتعلق بالسلام والأمن وتتطلب اهتماماً أكبر من مجلس الأمن".

وأضافت: "يتعين على المجلس التحرك على عجل لتخفيف المعاناة الإنسانية ومحاسبة الجناة وإنهاء الصراع في السودان. الوقت ينفد". لكنها لم تحدد الإجراء الذي يجب على المجلس المؤلف من 15 عضواً اتخاذه.
 

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