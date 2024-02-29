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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيران صديقة .. فرقاطة ألمانية تطلق صاروخين نحو مسيّرة أمريكية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن فرقاطة ألمانية تنشط في البحر الأحمر ضمن مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية، كادت أن تُسقط طائرة مسيّرة أمريكية عن طريق الخطأ.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية وقوع حادث يتعلق بطائرة مسيّرة لدولة حليفة، الاثنين، دون أن تذكر اسم هذه الدولة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الفرقاطة "هيسن" فتحت النار بعد فشل جهود تحديد هوية طائرة مسيّرة مجهولة، لكنه أوضح أن الهدف "لم يُضرب".

وأضاف أنه تبين فيما بعد أن المسيّرة هي "طائرة استطلاع"، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

ووفق مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية، أطلقت الفرقاطة الألمانية صاروخين على الطائرة المسيّرة لكنهما سقطا في البحر بسبب "خلل فني".

وذكرت "دير شبيجل"، دون أن تسمي مصادرها، أن الطائرة المسيّرة التي كاد أن يتم اسقاطها أمريكية من طراز "ريبر".

وأضافت أنها ربما كانت تنشط في المنطقة "كجزء من مهمة أميركية لمكافحة الإرهاب" ولا علاقة لها بمهمة البحر الأحمر.

من جهتها أكدت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماين" أنه "من المعروف أن طائرات أمريكية مسيّرة تُستخدم في المنطقة ولا علاقة لها بالعملية في البحر الأحمر".

وأشارت وزارة الدفاع الألمانية إلى أن الفرقاطة أطلقت نيرانها فقط بعد عدم تبلغها من حلفائها عن وجود طائرات مسيّرة في المنطقة.

وقالت "شبيجل" إن المسؤولين العسكريين يعتقدون أن حادثة "النيران الصديقة" أظهرت أن التنسيق بين الحلفاء المشاركين في مختلف المهام في المنطقة المحيطة باليمن "يحتاج إلى تحسين".

ووصلت "هيسن" إلى المنطقة في نهاية الأسبوع كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان سلامة الشحن الدولي في البحر الأحمر وحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأعلن الجيش الألماني في وقت سابق الأربعاء أن الفرقاطة أحبطت بنجاح هجوما مساء الثلاثاء بإسقاطها طائرتين مسيرتين للحوثيين.

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