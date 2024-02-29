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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن 3 أشخاص صدمهم قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالقليوبية

تصادم قطار ارشيفية
تصادم قطار ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن 3 جثث لقي مصرعهم اثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهم شريط  السكة الحديد بقها وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.


كانت شهدت منطقة مزلقان زكي التابعة لدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية، حادث اصطدام قطار بأب ونجليه أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، قبل المزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرعهم، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد اصطدام قطار، اتجاه القاهرة، قبل مزلقان زكي دائرة القسم بحوالي 50 متر، بأب ونجليه ما أسفر عن مصرعهم.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، وذلك اثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، "محمد أحمد"، 50 سنة، ومقيم مدينة طوخ "الأب"، ونجليه كلا من "أحمد محمد أحمد"، 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.


وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

القليوبية جهات التحقيق السكة الحديد قها الصفة التشريحية الطب الشرعى

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