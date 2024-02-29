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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل مبنى بيوت الطلبة الشاغر في الوادى الجديد لمركز طبى مؤقت.. تفاصيل

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، مبنى بيوت الطلبة الشاغر والغير مستغل بباريس بعد تصديق محافظ الوادى الجديد على استغلاله لتأدية الخدمات الطبية ولحين إنشاء مستشفى جديد تيسيراً على المواطنين بمركز باريس.

 ورافقه فى الجولة الدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض والدكتور مصطفى محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بباريس، ورؤساء الأقسام المختصة بديوان عام المديرية وذلك بعد تفقده مدرسة التمريض حيث قام بالاطمئنان على سير العملية التعليمية والتقى مع مسئولى المدرسة والطلبة والطالبات بها.

وتابع وكيل الصحة أعمال اللجنة المختصة لتقييم المبنى من الناحية الطبية تمهيداً للتشغيل التجريبى وإعداد تقرير مفصل حيث أن المبنى حالياً يضم (7) عيادة خارجية فى التخصصات المختلفة وقسم للاستقبال والطوارئ ومركز متطور للغسيل الكلوى يضم (7) ماكينات غسيل كلوى حديثة، ومركز علاج طبيعى يضم أحدث أجهزة العلاج الطبيعى.

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وقامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل الدكتور وكيل الوزارة بما تم أثناء المرور، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بقيام مدير الإدارة الصحية بباريس بالتنسيق مع مدير التموين الطبى (المخازن) والإدارة الهندسية لاستكمال الأثاث الطبى والغير طبى والأجهزة الطبية اللازمة تمهيداً لافتتاح المبنى فى أقرب وقت تسهيلاً على مواطنى مركز باريس.

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