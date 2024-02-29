عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأمر جوميز.. استبعاد نجم الزمالك من لقاء الداخلية

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، استعدادات جوزية جوميز للقاء الداخلية في الدوري.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر: استبعاد ياسر حمد من مباراة الزمالك والداخلية لأسباب فنية من جانب جوميز”. 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

أحمد فتوح استاد القاهرة الدولي البرتغالى جوزيه جوميز بنادي الزمالك دوري الممتاز كرة القدم بنادي الزمالك قائمة الزمالك نجم منتخب مصر نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

طلب عاجل لـ كولر من أجل حصد الأهلي بطولة أفريقيا.. تفاصيل

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

بأمر جوميز.. استبعاد نجم الزمالك من لقاء الداخلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ