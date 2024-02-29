كيفية الاشتراك في قطار رحلات الشباب.. اعرف آخر موعد

يسعى الكثير من المواطنين إلى السفر والتنزه خلال العطلات الرسمية، فهناك الكثير من الأماكن والشواطئ التي يمكن الخروج بها، وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن رحلة لا تعوض للشباب.

رحلات إلى الأقصر وأسوان

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن موعد انطلاق الفوج الأخير لهذا العام من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان.

تفاصيل رحلة الأقصر وأسوان

فتحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، باب الاشتراك لتسجيل وسداد رسوم الفوج الـ14 من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، والذي يُنفّذ خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 8 مارس 2024.

طريقة الاشتراك في قطار رحلات الشباب

ويمكن للراغبين فى الاشتراك فى قطار رحلات الشباب من وزارة الشباب والرياضة الحجز والتسجيل والسداد إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

ويتم سداد قيمة الاشتراك من خلال الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة بطاقة فيزا وأيّ كروت بنكية أو منافذ فوري.

شروط الاشتراك في رحلات الشباب

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغبين للحجز فى رحلات الشباب والتي حددتها وزارة الشباب والرياضة والتي تتضمن ما يلي:

- يشترط أن يكون السن من 18 لـ 40 سنة.

- سيكون التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة 1-3-2024 من محطة سكك حديد مصر، رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرا.

- قيمة الاشتراك 1800 جنيه للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيًا ولا يتم رد قيمة الاشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

- يتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

- خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات الأليفة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار، طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- الالتزام ببرنامج الوزارة وعدم تنفيذ أي مزارات خاصة خارج البرنامج السياحي.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر أو أسوان.