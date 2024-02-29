عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الاشتراك في قطار رحلات الشباب.. اعرف آخر موعد

رحلات
رحلات

يسعى الكثير من المواطنين إلى السفر والتنزه خلال العطلات الرسمية، فهناك الكثير من الأماكن والشواطئ التي يمكن الخروج بها، وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن رحلة لا تعوض للشباب.

رحلات إلى الأقصر وأسوان

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن موعد انطلاق الفوج الأخير لهذا العام من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان.

txt

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

txt

انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء على متن فندق طائر.. ما القصة؟

تفاصيل رحلة الأقصر وأسوان

فتحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، باب الاشتراك لتسجيل وسداد رسوم الفوج الـ14 من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، والذي يُنفّذ خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 8 مارس 2024.

طريقة الاشتراك في قطار رحلات الشباب

ويمكن للراغبين فى الاشتراك فى قطار رحلات الشباب من وزارة الشباب والرياضة الحجز والتسجيل والسداد إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

ويتم سداد قيمة الاشتراك من خلال الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة بطاقة فيزا وأيّ كروت بنكية أو منافذ فوري.

شروط الاشتراك في رحلات الشباب

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغبين للحجز فى رحلات الشباب والتي حددتها وزارة الشباب والرياضة والتي تتضمن ما يلي:

- يشترط أن يكون السن من 18 لـ 40 سنة.

- سيكون التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة 1-3-2024 من محطة سكك حديد مصر، رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرا.

- قيمة الاشتراك 1800 جنيه للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيًا ولا يتم رد قيمة الاشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

- يتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

- خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات الأليفة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار، طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

txt

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

txt

تسيير 4 رحلات طيران يومياً من تركيا للقاهرة أبريل القادم

- الالتزام ببرنامج الوزارة وعدم تنفيذ أي مزارات خاصة خارج البرنامج السياحي.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر أو أسوان.

رحلات رحلات قطار الشباب رحلات الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة اخبار وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

شركة طيران ليبية تبدأ تشغيل رحلات جوية إلى مطار القاهرة لأول مرة

لتنشيط السياحة الداخلية| محافظ كفرالشيخ: تنظيم رحلات للأماكن والمعالم الأثرية والتراثية بالمحافظة

ترشيحاتنا

الأردن ينفذ إنزالين جويين اليوم لمساعدات على غزة

طلب عاجل لـ كولر من أجل حصد الأهلي بطولة أفريقيا.. تفاصيل

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ