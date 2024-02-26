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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء على متن فندق طائر.. ما القصة؟

صدى البلد

أصبح السفر إلى الفضاء الآن بمثابة إبحار عادي بالنسبة للمغامرين الذين لا يرغبون في الانطلاق على متن صاروخ، بل يمكنهم الذهاب بالمنطاد بدلاً من ذلك.

 

بدلاً من محاربة قوى الجاذبية وانعدام الوزن أثناء دفعهم إلى السماء بسرعة 17000 ميل في الساعة خارج مركبة فضائية تقليدية، يمكن للمسافرين أن يطفووا بلطف على ارتفاع 18 ميلاً في كبسولة مضغوطة فاخرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وهي مجهزة بمقاعد فخمة ونوافذ بانورامية بزاوية 360 درجة وحمام سبا وبار. يسافر نبتون بسرعة 12 ميلاً في الساعة فقط، مما يسمح لثمانية ضيوف بالوقوف والتجول، واحتساء الكوكتيلات، وتناول عشاء رومانسي، وإقامة الحفلات، وحتى الزواج وهم ينظرون إلى الأرض.

كما أن لديها أيضًا شبكة WiFi حتى يتمكن المحتفلون من إرسال صور مغامرتهم مباشرة إلى أحبائهم بالأسفل. عندما تنتهي الرحلة، يطفو بلطف عائداً إلى الأرض قبل أن يهبط بهدوء على الماء بجوار منصة الإطلاق العائمة.

يخطط الرؤساء لتقديم إقامة لليلة واحدة - مما يجعله أول فندق فضائي في العالم، ويعدون بعمليات إطلاق متعددة من المحيطات في جميع أنحاء العالم.

وقد أثبتت الرحلات التجريبية غير المأهولة نجاحها، وتخطط شركة Space Perspective، ومقرها فلوريدا بالولايات المتحدة، لبدء نقل الركاب إلى طبقة الستراتوسفير في العام المقبل.

الشيء السلبي الوحيد هو أن التذاكر ستكلف 100 ألف جنيه إسترليني لكل منها، ولم يمنع ذلك 1750 شخصًا من حجز رحلات لعام 2025.

ويعتقد المؤسس المشارك تابر ماك كالوم أن هذه الشركة ستغير قواعد اللعبة في مجال الطيران الفضائي، وقال: "إن الكبسولة الفضائية لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل".

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وقال متحدث باسم الشركة إن الكبسولة ستكون سفينة الفضاء الوحيدة في العالم الخالية من الكربون، وأوضح :"إن بالوننا عبارة عن تقنية مثبتة، وقد استخدمها فريقنا منذ عقود في مهمات مع وكالة ناسا والوكالات الحكومية الأخرى لرفع التلسكوبات البحثية وغيرها من الأدوات الثقيلة والحساسة".

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