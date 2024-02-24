عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على حيوان ضخم عمره 240 مليون سنة .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن العلماء أمس الجمعة اكتشاف بقايا متحجرة لزاحف عاش في الماء يبلغ عمره 240 مليون عام ويطلق عليه اسم "التنين الصيني".

تمت تسمية هذا المخلوق القديم بسبب مظهره الطويل الذي يشبه الثعبان، بالإضافة إلى حقيقة أن الفريق الاسكتلندي الذي يقف وراء الاكتشاف وجده في الصين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

txt

أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر تصارع الفشل.. ما القصة؟

وعلى الرغم من العثور على الهيكل العظمي المتحجر ملتفًا، إلا أن القياسات أشارت إلى أن طول المخلوق ربما كان حوالي خمسة أمتار، أو 16.4 قدمًا من الأنف إلى الذيل.

ومع ذلك، لم تكن عظامه هي الوحيدة الموجودة في الاكتشافات الحفرية. كما تم العثور على عظام الأسماك المحفوظة جيدًا في منطقة معدتها، مما يشير إلى أنها كانت حيوانًا مفترسًا مائيًا.

وكان للمخلوق، واسمه العلمي Dinocephalosaurus orientalis، رقبة طويلة بشكل غير عادي، وقد أحصى العلماء 32 عظمة منفصلة من فقرات الرقبة.

وقال نيك فريزر، حارس العلوم الطبيعية في المتاحف الوطنية في اسكتلندا، لـ "بي بي سي" إن العينة حيوان غريب للغاية، وعلى سبيل المقارنة، فإن معظم الثدييات لديها سبع فقرات فقط في الرقبة، وحتى الديناصور العضدي الشهير ذو العنق الطويل كان لديه 13 فقرة فقط.

هذا التشريح الفريد جعل رقبة الحيوان أطول من جسمه وذيله مجتمعين، قال العلماء إن دينوسيفالوصوروس أورينتاليس، برقبته الطويلة، يقارن بزاحف بحري غريب آخر يسمى تانيستروفيوس هيدرويدس.

txt

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

txt

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

عاش هذا الوحش الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في نفس الوقت - العصر الترياسي الأوسط - في أوروبا والصين المعاصرتين.

وجاء في بيان: 'كان كلا الزواحف متشابهين في الحجم ولديهما العديد من سمات الجمجمة المشتركة، بما في ذلك نوع الأسنان الذي يشبه فخ الأسماك'. 'ومع ذلك، فإن الدينوسيفالوصور فريد من نوعه في امتلاك العديد من الفقرات في الرقبة والجذع، مما يمنح الحيوان مظهرًا أشبه بالثعبان.'

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

موضوعات متعلقة

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر تصارع الفشل.. ما القصة؟

بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

كله تحت المراقبة.. تسريب وثائق سرية فاضحة لـ الصين

ناسا تطلب متطوعين لتجربة حياة المريخ .. إليك الشروط

اصطدام قمر صناعي بالأرض في هذا الموعد.. كيف سيؤثر علينا؟

ترشيحاتنا

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية

بعد تصديق الرئيس السيسى.. تعرف على المستحقين للعلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية

500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)

خراب ودمار وأرقام صادمة.. الحصاد المر لعامين من الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية| وضحايا غزة خلال 4 أشهر زيادة 3 أضعاف من قـ.تلى موسكو وكييف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ