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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

صدى البلد

يمر كويكب بحجم حافلة بالقرب من كوكب الأرض اليوم، لكن الخبراء أكدوا أنه لا يوجد سبب للقلق، ومن المتوقع أن يقترب الكويكب، المسمى 2024 DW، من كوكبنا إلى مسافة 140 ألف ميل، وهو أقرب حتى من القمر.

ويقدر قطره بحوالي 42 قدمًا، وهو أطول من حافلة لندن وحوالي نصف حجم الحوت الأزرق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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بينما يمر 2024 DW بالقرب من الأرض، فهو يتحرك بسرعة تزيد قليلاً عن 40 ألف ميل في الساعة - أي ما يقرب من 50 ضعف سرعة الصوت.

ولكن على الرغم من قربه من الأرض، فإنه لا ينبغي أن يشكل تهديدا لكوكبنا، كما يوحي اسمه، تم اكتشاف الكويكب 2024 DW هذا العام من قبل علماء الفلك العاملين في مشروع Mount Lemmon Survey، وهو مشروع مقره في توكسون، أريزونا.

أدرجته وكالة ناسا كواحد من الكواكب القريبة القادمة على جهاز التتبع عبر الإنترنت، والذي يجمع الأجسام القادمة التي تقترب أكثر فأكثر من الأرض.

ولكن وفقا للدكتور مينجاي كيم، خبير الفضاء في قسم علم الفلك بجامعة وارويك، فإنه لا يشكل خطرا حقيقيا مثل معظم الكويكبات التي تقترب منا.

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وأضاف: "في حين أن احتمالية الإصابة المباشرة بالأرض تقل بسبب محيطات الأرض الشاسعة، فإن التأثير المحتمل للكويكب يظل مصدر قلق بالغ"، ونظرًا لوجود القمر في مدار بيضاوي للأرض (ليس دائريًا تمامًا)، فإن المسافة بينه وبيننا تتغير تدريجيًا.

وفقًا لموقع TheSkyLive، يبعد القمر حاليًا 249,768 ميلًا (401,964 كم) عن الأرض في الوقت الحالي، وهذا يعني أن الكويكب 2024 DW يصل إلى ما يزيد قليلاً عن نصف المسافة بين الأرض والقمر اليوم.

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