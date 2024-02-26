عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

صدى البلد

 قامت سيدة أعمال بمطاردة مذيع قناة تلفزيونية موسيقية ثم خطفته لاحقًا بنية الزواج منه، ليتم القبض عليها في حيدر أباد بالهند، وذلك بعد أن قامت المرأة بتركيب جهاز تتبع على سيارة المذيع التلفزيوني لمطاردته ومراقبة تحركاته.


شاهدت المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، والتي تدير شركة للتسويق الرقمي، صور المذيعة التلفزيونية على أحد مواقع الزواج وبدأت الدردشة مع صاحب الحساب قبل عامين.

txt

العثور على فيل بمظهر نادر للغاية.. لهذا السبب

txt

العثور على حيوان ضخم عمره 240 مليون سنة .. تفاصيل

ومع ذلك، أدركت لاحقًا أن صاحب الحساب كان يستخدم صورة المذيعة التلفزيونية كصورة شخصية على موقع الزواج، بدلاً من صورته الخاصة.

ثم بحثت في الملف الشخصي ووجدت رقم الهاتف الخاص بالمذيعة، وتواصلت مع المذيع عبر تطبيق المراسلة الفورية، لكن أبلغه أن شخصًا مجهولًا استخدم صورته وأنشأ حسابًا مزيفًا على موقع الزواج، وأنه تقدم بشكوى في مركز شرطة الجرائم الإلكترونية بشأن ذلك.

ومع ذلك، واصلت المرأة إرسال الرسائل إلى المذيعة، وقالت الشرطة إنه قام بعد ذلك بحظر رقمها وأضافت الشرطة إن المرأة، التي كانت مصممة على الزواج من المذيعة، خططت لاختطافه، معتقدة أنها تستطيع حل الأمور.

وعليه قامت باستئجار أربعة أشخاص لاختطاف المذيع، كما قامت بتركيب جهاز تتبع على سيارة الضحية لمراقبة تحركاته.

txt

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

txt

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟


وقالت الشرطة إنه في 11 فبراير، قام أربعة رجال مستأجرين باختطاف الضحية واقتياده إلى مكتب المرأة وضربوه بشدة.

وقالت الشرطة إن المذيع وافق على الرد على مكالمات المرأة خوفا على حياته، وعندها فقط تم السماح له بالخروج.

وفي وقت لاحق قدم شكوى إلى مركز شرطة أوبال، وتم تسجيل قضية اختطاف وتقييد غير مشروع، والحبس غير المشروع، والأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي (IPC).
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

العثور على فيل بمظهر نادر للغاية.. لهذا السبب

العثور على حيوان ضخم عمره 240 مليون سنة .. تفاصيل

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر تصارع الفشل.. ما القصة؟

بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

كله تحت المراقبة.. تسريب وثائق سرية فاضحة لـ الصين

ترشيحاتنا

قرار من التموين بخفض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

باقٍ 13 يوما .. 24 عملا لاستقبال شهر رمضان يغفل عنها كثيرون

إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير خدمة Starshield للقوات الأمريكية في تايوان

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

الشوارع والبيوت تتنزين لاستقبال شهر رمضان| صور

برنامج الأغذية العالمي: غزة تشهد مستويات جوع لم يعرفها العالم من قبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور من الليلة الأولى لحفلات مدحت صالح في دار الأوبرا

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ