في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

قامت سيدة أعمال بمطاردة مذيع قناة تلفزيونية موسيقية ثم خطفته لاحقًا بنية الزواج منه، ليتم القبض عليها في حيدر أباد بالهند، وذلك بعد أن قامت المرأة بتركيب جهاز تتبع على سيارة المذيع التلفزيوني لمطاردته ومراقبة تحركاته.



شاهدت المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، والتي تدير شركة للتسويق الرقمي، صور المذيعة التلفزيونية على أحد مواقع الزواج وبدأت الدردشة مع صاحب الحساب قبل عامين.

ومع ذلك، أدركت لاحقًا أن صاحب الحساب كان يستخدم صورة المذيعة التلفزيونية كصورة شخصية على موقع الزواج، بدلاً من صورته الخاصة.

ثم بحثت في الملف الشخصي ووجدت رقم الهاتف الخاص بالمذيعة، وتواصلت مع المذيع عبر تطبيق المراسلة الفورية، لكن أبلغه أن شخصًا مجهولًا استخدم صورته وأنشأ حسابًا مزيفًا على موقع الزواج، وأنه تقدم بشكوى في مركز شرطة الجرائم الإلكترونية بشأن ذلك.

ومع ذلك، واصلت المرأة إرسال الرسائل إلى المذيعة، وقالت الشرطة إنه قام بعد ذلك بحظر رقمها وأضافت الشرطة إن المرأة، التي كانت مصممة على الزواج من المذيعة، خططت لاختطافه، معتقدة أنها تستطيع حل الأمور.

وعليه قامت باستئجار أربعة أشخاص لاختطاف المذيع، كما قامت بتركيب جهاز تتبع على سيارة الضحية لمراقبة تحركاته.



وقالت الشرطة إنه في 11 فبراير، قام أربعة رجال مستأجرين باختطاف الضحية واقتياده إلى مكتب المرأة وضربوه بشدة.

وقالت الشرطة إن المذيع وافق على الرد على مكالمات المرأة خوفا على حياته، وعندها فقط تم السماح له بالخروج.

وفي وقت لاحق قدم شكوى إلى مركز شرطة أوبال، وتم تسجيل قضية اختطاف وتقييد غير مشروع، والحبس غير المشروع، والأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي (IPC).

