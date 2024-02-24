العثور على فيل بمظهر نادر للغاية.. لهذا السبب

التقط أحد مشغلي رحلات السفاري في جنوب إفريقيا لقطات لفيل وردي صغير نادر وهو يقفز ويلعب مع أقرانه الرماديين في حفرة مائية في حديقة كروجر الوطنية بـ جنوب أفريقيا.

قال علماء الأحياء البرية إن عجل الفيل الوردي البالغ من العمر عام واحد تقريبًا وُلد مصابًا بالمهق، وهي حالة وراثية نادرة توقف إنتاج الجسم لصبغة الجلد المعروفة باسم الميلانين، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار ضارة.

لاحظ الباحثون أن بعض الأنواع تتجنب ولادات ألبينو نادرة بين أفرادها، ولكن يبدو أن الأفيال في كروجر تحمي فيلها الوردي بشدة، وقال ثيو بوتجيتر، مشغل رحلات السفاري، لموقع Live Science: "إنه لشرف دائمًا أن تكون قادرًا على مشاهدة هذه الحيوانات النادرة والمميزة للغاية".

أخبر بوتجيتر، الذي شهد شخصيًا حالات المهق لدى الأفيال في حديقة كروجر الوطنية من قبل، أنه رأى القطيع يقبل ويرعى عجوله الوردية الفريدة في كلتا الحالتين، كما أوضح :"في كلتا المشاهدتين الأخيرتين لشخصين مختلفين، بدا أن بقية القطيع كانوا وقائيين للغاية وصبورين مع وجود هؤلاء الأفراد الشباب".

في حين أن بعض الكائنات المصابة بالمهق، مثل سمك السلور، أصبح يتم تجنبها أو تجنبها من قبل أقرانها، كما وثق الباحثون، فإن البعض الآخر مثل التماسيح البيضاء غالبًا ما تأكلها الحيوانات المفترسة قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ.

قام الصيادون الذين يتاجرون بالحيوانات الغريبة أيضًا بافتراس الحيوانات البيضاء، وهي ممارسة أدت إلى قيام منظمة واحدة على الأقل غير ربحية بشراء جزيرة بأكملها قبالة سواحل إندونيسيا فقط لبناء ملاذ هناك لواحد من إنسان الغاب الأبيض.

في حين أن العديد من المخلوقات البيضاء تُترك لتعيش حياة منعزلة بعيدًا عن أقرانها الأكثر احمرارًا والغنية بالميلانين، فإن هذه ليست سوى جزء من مشاكلها، ومما يزيد الأمر سوءًا، أن الحالة تقلل من الصباغ في القزحية أيضًا، مما يسبب ضعف البصر.

مثل التمساح الأبيض، فإن العديد من الأنواع الأخرى عندما تولد مصابة بالمهق، تتطور لديها فراء أو حراشف أو جلد أبيض ناصع، مما يجعل من المستحيل تمويه نفسها في العديد من البيئات، مما يزيد من تحديات حياتها.

نظرًا لأن هذه الأفيال، من جنس Loxodonta، عادةً ما يكون لونها رماديًا داكنًا، فإن عجولها الصغيرة المصابة بالمهق تتطور إلى بشرة وردية وشعر أشقر.

يتم تقديم المهق عن طريق الجين المتنحي، مما يعني أنه يجب على كلا الوالدين حمل هذه السمة لإنتاج ذرية ألبينو، وهي حالة تزاوج غير محتملة تزيد من ندرة هذا الجين المتحور.

ووفقا لبوتجيتر، فإن هذه الحالة النادرة 'تحدث مرة واحدة فقط من كل 10000 ولادة' للثدييات في البرية.