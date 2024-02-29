عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير والرصف بكفر الزيات في جولته الصباحية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم فى حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة فى أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين. 


وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية فى الشبكة على مستوى الجمهورية.

بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا والاتحاد المصري للشطرنج


جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة اعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، فيجرى الان اعمال الارنكه خلف الحائط الساند تمهيدا لسريان المصرف وجارى اعمال الكحلة خلف الحائط الساند.

مركز إعلام المحلة يدشن ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية"

وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات مقترح تطوير شارع الجيش
واختتم المحافظ جولته بمتابعة المحافظ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

IMG-20240229-WA0041
IMG-20240229-WA0041
IMG-20240229-WA0042
IMG-20240229-WA0042
IMG-20240229-WA0039
IMG-20240229-WA0039
IMG-20240229-WA0040
IMG-20240229-WA0040
IMG-20240229-WA0044
IMG-20240229-WA0044
IMG-20240229-WA0043
IMG-20240229-WA0043
اعمال الرصف والتطوير أعمال التطوير والرصف المرحلة الثانية المحاور والطرق رفع كفاءة المحاور محاور مرورية محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: نحرص على دعم وتشجيع الطلاب المبتكرين وتأهيلهم للمسابقات الدولية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

يهدد الكواكب والمحيطات.. ظهور مذهل لنجم آكلة لحـ وم البشر

مدبولي للمواطنين: "رأس الحكمة" يخدم مصر.. ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر

الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

بالخطأ.. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ