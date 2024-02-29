أحمد السقا ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "العتاولة"

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة من كواليس مسلسل" العتاولة" عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وظهر السقا برفقة الفنان طارق لطفى والفنان باسم سمرة والمخرج أحمد خالد موسى.

طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي الثاني لـ مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تمكن مسلسل العتاولة من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس " وذلك بعد طرحه برومو العمل .

احتل مسلسل العتاولة المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي المركز الاول ضمن موشرات البحث .

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.