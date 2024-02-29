عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: القاهرة والخرطوم يشكلان امتدادا إستراتيجيا لبعضهما..فيديو

مصر و السودان
مصر و السودان

قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر من أقوى الدول التي تربطها علاقة مع السودان، مؤكداً أن مصر والسودان كلاً منهما امتداد إستراتيجي للآخر.


وأضاف رخا أحمد حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أن السودان بدأ به أزمات كبيرة، حيث أن الشعب السوداني مهدد بقلة الغذاء، لافتاً إلى أن بعض التقارير تشير إلى احتمالية حدوث مجاعة للنازحين في السودان.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أنه لابد من البحث والتشاور لوجود حل للأزمة التي تتعرض لها السودان، منوها بأن الحل العسكري ليس حلا عمليا، ولابد من الوصول لحل سياسي للأزمة بالسودان.

مصر السودان الغذاء مجاعة الحل العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لمصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

جريمة مشينة.. مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بغزة

وزيرة الهجرة: نسعى لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني

وزيرة التعاون: 3 محاور ببرنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي

وزيرة التعليم بقطر تشيد بجهود الارتقاء بأداء المنظومة في مصر

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية للشباب 2007


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ