عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: القاهرة والخرطوم يشكلان امتدادا إستراتيجيا لبعضهما..فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر من أقوى الدول التي تربطها علاقة مع السودان، مؤكداً أن مصر والسودان كلاً منهما امتداد إستراتيجي للآخر.



وأضاف رخا أحمد حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أن السودان بدأ به أزمات كبيرة، حيث أن الشعب السوداني مهدد بقلة الغذاء، لافتاً إلى أن بعض التقارير تشير إلى احتمالية حدوث مجاعة للنازحين في السودان.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أنه لابد من البحث والتشاور لوجود حل للأزمة التي تتعرض لها السودان، منوها بأن الحل العسكري ليس حلا عمليا، ولابد من الوصول لحل سياسي للأزمة بالسودان.