أعرف الأسعار.. خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

يعد جواز السفر من بين المستندات المهمة التى يحتاجها المواطنين كثيروا السفر وتسهيلا على المسافر أو الراغب فى تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات.



رسوم استخراج استخراج جواز السفر

وكان وافق مجلس النواب فى وقت سابق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.





طريقة استخراج جواز السفر إلكترونيا

ويمكن للمواطنين استخراج جواز السفر إلكترونيا عبر رابط إلكتروني سريع أتاحته إدارة الجوزات والهجرة، إذ يجرى إدخال كل البيانات المطلوبة وإرفاق أيضًا المستندات المعلنة سابقة.

- يتم الدخول على رابط الإدارة العامة للجوزات

- فى هذه الخطوة يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

- كما تتضمن اختيار أيقونة استخراج جواز سفر إليكتروني.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة.

- يتم إرفاق صورة شخصية حديثة.

- كما تشمل الخطوات دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا (إذ لا تختلف عن الرسوم العادية).

- طباعة إيصال الدفع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- تقديم صورة شخصية حديثة.

- تقديم شهادة ميلاد حديثة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

- تقديم جواز السفر القديم.

- تقديم صورة شخصية حديثة.

- تقديم شهادة ميلاد حديثة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.