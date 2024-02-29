وزارة الدفاع الصينية: الولايات المتحدة أكبر تهديد لأمن الفضاء لنشرها أسلحة هجومية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو قانج، إن الولايات المتحدة تنشر بنشاط أسلحة هجومية في الفضاء وتجري تدريبات عسكرية، مما يجعلها أكبر تهديد لأمن الفضاء.

وأوضح قانج في مؤتمر صحفي له: "لقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل أكبر قوة دافعة في عسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة معركة، وأصبحت أكبر تهديد لأمن الفضاء".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعرف الفضاء بأنه "ساحة معركة"، لافتا إلى أنها تعمل على تطوير ونشر أسلحة فضائية هجومية، وتنظيم تدريبات فضائية عسكرية وإجراء تجارب تقنية.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الصينية، أن الولايات المتحدة تتعقب بشكل ضار المركبات الفضائية التابعة لدول أخرى وتقترب منها بشكل خطير، مما يخلق خطر الاصطدام.

ووفقا له، فإن الصين تلتزم دائما بالاستخدام السلمي للفضاء وتعارض سباق التسلح الفضائي.

وفي وقت سابق، قال وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، إن القوات الجوية الأمريكية ستجري عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق وسط التهديد المتزايد بالمواجهة المسلحة مع الصين.

وأضاف كيندال أن إعادة التنظيم ضرورية لمعالجة المشاكل القائمة و"الحفاظ على القدرة التنافسية" للقوات المسلحة الأمريكية.

وتدعو خطة إعادة التنظيم إلى توحيد بعض قيادات القوات الجوية الأمريكية، ودمج تشكيلات الطيران المقاتلة والقاذفة في وحدات واحدة، وتعزيز الهياكل المسؤولة عن عمليات التخطيط والميزانية، وتغييرات أخرى.