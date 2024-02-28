ضمن جولة بـ6 دول.. الصين تعلن إرسال مبعوثها الخاص إلى روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الاربعاء، أن الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي، سيزور روسيا وأوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى الشهر المقبل.

وأوضحت نينج في مؤتمر صحفي: أنه "بداية من 2 مارس، سيزور الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي روسيا ومقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، للمشاركة في الجولة الثانية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وشددت ماو على أنه مع استمرار الأعمال العسكرية في أوكرانيا بعد مرور عامين على اندلاع الصراع، فإن استعادة السلام هي أهم شيء الآن.

وأضافت أن "الصين تحافظ على اتصالات وثيقة مع مختلف أطراف الصراع، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، لأنها تلعب دورا بناء في الاستجابة للأزمة"، لافتا إلى أنه يمكن تقليل الخسائر البشرية إذا بدأت محادثات السلام في اليوم السابق.

وذكرت ماو أن الصين أرسلت العام الماضي مبعوثها الخاص في جولة أوروبية، مشيرة إلى أن الصين لم تقف مكتوفة الأيدي ولم تصب الزيت على النار ولم تستفد من هذا الصراع".

ووفقا لها، تعمل بكين على التوصل إلى توافق بين الطرفين لإنهاء الأعمال العدائية و"تمهيد الطريق لمحادثات السلام.

وفي الفترة من 15 إلى 26 مايو 2023، زار لي كييف ووارسو وباريس وبرلين وبروكسل وموسكو لمناقشة الصراع الأوكراني.

والتقى خلال تلك الجولة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودبلوماسيين من الدول الأخرى، بما في ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وشغل لي منصب نائب وزير الخارجية الصيني في الفترة 2008-2009 ومن 2009 إلى 2019 كان سفير الصين لدى روسيا.