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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. الصين تتوعد الولايات المتحدة بعد فرض عقوبات على شركاتها

الصين
الصين

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين: إن الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية لأسباب تتعلق بروسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الصين، عن معارضتها الشديدة لتقرير أمريكي ينكر مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها اليوم الاثنين،  إن "الصين وبصفتها أكبر دولة نامية عضو في منظمة التجارة العالمية، لطالما دعمت بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف، ومارست بصدق التعددية، وأوفت بجدية بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".

وأضافت الوزارة أن "الصين حسّنت باستمرار آليات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية بناءً على ظروفها الوطنية، ووسّعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى".

وتابعت: "كما شاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الأخرى، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً، في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف".

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