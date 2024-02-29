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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض للحرف اليدوية للأسر المنتجة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

صدى البلد

افتتحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية معرضا للحرف اليدوية للأسر المنتجة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي وذلك بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، بإقامة المعارض لرفع العبء عن كاهل الأسر ودفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة . 


وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات المختلفة والمتنوعة ، التي تتميز بجودتها وتنوعها .


وضم المعرض 25 عارضة وذلك في إطار إتاحة الفرص للعارضين للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات وتوفير حياة كريمة .

الاسكندرية حي الجمرك ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ الاسكندرية

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