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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في 4 مراكز بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس والمناطق الحيوية والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

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من جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام، وكذلك إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 إعلاناً عشوائياً دون ترخيص، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وفى مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط العرفانى لعودة الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرا تنوع ما بين (إزالة إدارية -محضر إشغال طريق -محضر بائع متجول)، كما نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي جنوب المدينة، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تنوعت ما بين إزالة إدارية، محضر إشغال طريق، محضر بائع متجول، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إشغال منها 8 محاضر إشغال بحي غرب المدينة، وحالتا إشغال بقرية طهنشا، وتم التعامل الفوري برفع كافة الاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 110 محضر إشغال طريق، حيث تم رفع كافة الاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات مكثفة تكثيف الحملات الدورية رفع الإشغالات الإعلانات المخالفة الشوارع والميادين الوجه الحضاري محيط المدارس

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