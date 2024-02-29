عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 88 مليار جنيه.. 1890 جنيه الحد الأقصى لزيادة معاشات مارس

صدى البلد

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها  رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق . 


وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،و التي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة و أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة وتابع  أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء و من ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ . 


و أشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، و أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه

 و أضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 و حتي 30/6/2024 سوف تستفيد من  تلك الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش . 


و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر و التقدير إلي فخامة رئيس الجمهورية علي إقرار  حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف الي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري ، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية و  رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة المصرية و شعب مصر العظيم و في القلب منهم أصحاب المعاشات و المستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .


يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه ،   و جاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15% ، بتكلفة 55 مليار جنيه  ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه   .

معاشات شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

ترشيحاتنا

هل هيلحق أيام من رمضان 2024 ؟ اِعرف موعد بدء التوقيت الصيفي

بتكلفة 88 مليار جنيه.. 1890 جنيه الحد الأقصى لزيادة معاشات مارس

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ