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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك تغير مسارها لإنقاذ حياة راكبة

مصر للطيران
مصر للطيران

قالت مصر للطيران، إنه تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلي متنها 309 راكب، والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.

 

وأوضحت مصر للطيران، أنه علي الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكب، وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية له علي الطائرة. 

وفور الوصول إلي مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.

 

وقد أقلعت الطائرة منذ قليل من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك، يأتي ذلك من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي سلامة عملائها.

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