بصافي أرباح 4,7 مليار جنيه.. "أبوظبي الإسلامي- مصر" يتخطى 2023 بأداء قوى

كشف مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق المصرف أداءً استثنائيًا على جميع الأصعدة، مع نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات، بما يدعم مسيرته الناجحة في السوق المصرفية المصرية.

وكشفت النتائج المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023، عن ارتفاع صافي أرباح مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر" بنسبة 113% ليسجل 4,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,5 مليار جنيه عن عام 2022.

وأعلن المصرف عن أبرز النتائج المالية للعام الماضي، خلال مائدة مستديرة، عقدها يوم 28 فبراير 2024، بحضور السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. وقال المصرف إن النتائج الماليّة المجمعة فيما يخص معدلات النمو في الربحية، أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 10,9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققًا 1,6 مليار جنيه.



وفيما يخص معدلات النمو في المركز المالي، كشفت المؤشرات المالية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" عن العام المالي 2023 عن وصول ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه، بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغت ودائع العملاء من الأفراد 57,7 مليار جنيه أما ودائع المؤسسات فقد وصلت إلى 69,3 مليار جنيه.



وارتفع إجمالي أصول المصرف بنحو 39% ليسجل 162,3 مليار جنيه، كما وصل إجمالي التمويلات إلى 67 مليار جنيه، بنسبة نمو 14% مقارنةً بالعام الماضي.



أما عن معدلات الكفاءة، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال 17,98% محققًا ارتفاعًا بنسبة 3,63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39,7%، بينما بلغ نصيب السهم في صافي الأرباح 8,67 جنيهًا بنسبة نمو 16,7% عن عام 2022، وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه موزعة على 500 مليون سهم.



وبلغ صافي الدخل من العائد في 31 ديسمبر 2023، مبلغ 8,9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4,8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022. فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1,56 مليار جنيه، مقارنة بـ 1,04 مليار جنيه عن عام 2022.



نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة

وتعليقاً على النتائج المُحققة، صرّح السيد/ محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، قائلاً: "نفخر بتحقيق أداء استثنائي للمصرف خلال العام الماضي تكلل بنتائج مالية قوية، تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا من الأفراد والشركات. ففي إطار حرصنا على تحقيق النمو المستدام، شهدنا خلال عام 2023 تتويجًا لمساعينا عبر إشادة العديد من المؤسسات المالية والدولية المرموقة، وذلك بفضل استراتيجيتنا الواضحة وتركيزنا على الابتكار والشمول المالي، وتقديم حلول مالية متميزة تلبي احتياجات العملاء بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".



وتابع: "نتطلع إلى استكمال مسيرة نجاحنا خلال الأعوام القادمة، مع الحفاظ على الأداء القوي للمؤشرات المالية للمصرف، ونحن على ثقة من قدرتنا على مواصلة تحقيق ذلك، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية قدرات العاملين بالمصرف وتعزيز علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين، ونؤكد على التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".



وأوضح "علي" أن المصرف توّج أداءه القوي وإنجازاته الحافلة خلال عام 2023 بحصد 37 جائزة مرموقة من جهات عالمية وإقليمية معروفة، تقديراً لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجال الصيرفة الإسلامية.



وتقدّم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشكر والتقدير لموظفي المصرف على جهودهم المخلصة في الفترة الماضية، متطلعًا خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من النجاحات والإنجازات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

