نادي صيد أكتوبر يشهد انطلاق كأس مصر للدارتس

انطلقت اليوم الخميس بطولة كأس مصر للدارتس لفردي الكبار (رجال - سيدات) و تحت 18 سنة (شباب - أنسات) لموسم 2023-2024 على ملاعب الدارتس بنادي الصيد الرياضي بمدينة 6 اكتوبر التي يقيمها الاتحاد المصري للعبة ونادي الصيد الرياضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل .



وكان الاتحاد المصري قد عمم على الأندية والهيئات عبر رابط التسجيل شروط المشاركة والرسوم المترتبة ومواعيد إجراء القرعة والتعليمات الفنية ونظام اللعب وجوائز البطولة ونقاط التصنيف للاعبين.



وأجريت قرعة علنية مفتوحة بين اللاعبين المسجلين في البطولة مساء أمس الأربعاء .