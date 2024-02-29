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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر في جولة تفقدية لـ رواق العلوم الشرعية والعربية

الضويني
الضويني

تفقد اليوم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر سير الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

رافق الضويني خلال الجولة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

وخلال جولته التفقدية، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إلى الدارسين ، مشيرًا إلى الاهتمام البلغ من فضيلة الإمام الأكبر بالرواق الأزهري، وأنه يتابع سير العملية الدراسية لحظة بلحظة، ويقف على جميع تفاصيلها، راجيًا للدارسين دوام التوفيق والنجاح، ومشددًا على تعليمات فضيلته بتسهيل جميع الإجراءات وإزالة العقبات أمام الدارسين؛ وذلك من أجل نشر المنهج الأزهري في ربوع الوطن، وإتاحة العلم الشرعي لجميع الراغبين فيه بالمجان، وبجودة تعليمية عالية طبقًا للمنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، وعلى يد نخبة متميزة من علماء الأزهر الأجلاء.

كما استمع فضيلة وكيل الأزهر إلى الدارسين ومقترحاتهم؛ لتحقيق أكبر استفادة من تجربة الرواق الأزهري، كما وعد فضيلته الدارسين بتلبية متطلباتهم بما يتناسب وتعاليم الإسلام السمحة، مؤكدًا على أن فضيلة الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالرواق الأزهري.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالقيام بجولات مكثفة ومتواصلة لفروع الرواق الأزهري بمختلف المحافظات لمتابعة سير الدراسة بها، مؤكدًا حرص جميع العاملين بالرواق الأزهري على مواصلة العمل بجد واجتهاد؛ لتحقيق أهداف الرواق الأزهري.

وعلى هامش الجولة تفقد الضويني أعمال الصيانة والإنارة بالجامع الأزهر، وباحاته، ومآذنه، وقبابه، وكافة استعدادات الإدارة العامة للجامع الأزهر لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يليق ومكانة الجامع الأزهر، وأيضًا إجراءات تنفيذ الخطة الدعوية للجامع الأزهر المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المعظم ١٤٤٥هـ.

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