وجه المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الخميس، اتهاما خطيرا لبريطانيا، بشأن دورها في الحرب الأوكرانية.

وقال بيسكوف، إن بريطانيا متورطة بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، موضحا أن هذا ليس سرا أن لندن تقدم أشكالا مختلفة من الدعم لكييف "من خلال الناس على الأرض، والاستخبارات، وما إلى ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفروم" الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف: "إنهم في الواقع متورطون بشكل مباشر في هذا الصراع".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال توني راداكين، كان يساعد كييف سرًا في الخطط القتالية - بما في ذلك المساعدة المزعومة في تطوير استراتيجية للهجمات على سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.