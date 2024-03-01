بمشروع القانون الجديد.. بدلات وحوافز أعضاء المهن الطبية

نص مشروع قانون أعضاء المهن الطبية، المقدم من رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على منح نسب بدل البدلات والحوافز لأعضاء القطاع الطبي بما فيهم خريجو كليات تكنولوجيا العوم الصحية، بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حوافز خاصة وحوافز إضافية، بخلاف زيادة المرتبات، وهي تختلف بحسب المهنة وعدد سنوات الدراسة.

يحصل الطبيب البشري الذي بلغت سنواته الدراسية 7 سنوات، على حافز خاص 450% وحافز إضافي 150 %، ليكون الإجمالي 600%.

يحصل طبيب الأسنان على الذي بلغت سنواته الدراسية 6 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل علاج طبيعي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل طبيب بيطري على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل اخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل تمريض عالي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل كميائيون / فزيائيون على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 340% وحافز إضافي 110% ليكون الإجمالي 450%.

يحصل فني تمريض / فني صحي على الذي بلغت سنواته الدراسية دبلوم 3 أو 5 سنوات، على حافز خاص 320% وحافز إضافي 100% ليكون الإجمالي 420%.

ويتضمن ذلك الحوافز المقررة بالقانون رقن 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2001 وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.