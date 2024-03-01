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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تفجر مفاجأة عن طهي الطعام بالطواجن؟

صدى البلد

 

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن طواجن الفخار صحية .


وقالت سماح في منشورها " الفخار يصنع من طين طبيعي ويتم حرقه بدرجات حرارة عاليه جدا حتي يتماسك و بيتم اضافه بعض الزجاج لتقوية عملية التماسكولمنع تفاعل الفخار مع أي مواد حمضيه ببعض الاكلات واللي ممكن ينتج عنها مشاكل هضمية .

واضحت سماح ان الطواجن صحية لعدة أسباب وهي 


اولا بتتحمل درجات الحرارة العالية جدا ولساعات طويلة سواء الطبخ في الفرن او بالغاز والاختلاف عن باقي الاواني انها تقاوم التآكل أو الاحتكاك أثناء الطبخ
غير أنها لا تتفاعل مع عناصر الاكل المطبوخ اطلاقا 
غير أنها سهلة جدا في التنظيف بعد الطبخ
وعندما تختار الطاجن اختار الفخار الغير ملون أو المصبوغ لأنه بيحتوي علي نسبه من عنصر الرصاص الضار
لابد اول مرة استعمال ادهنه من الداخل ببعض الزيت الأمن الغير مهدرج وبعدها اسيبه يوم كامل في مكان نظيف لحد ما يتشرب الزيت ويجف وذلك حتي يمنع  تسريب للزيت من الخارج اعرف أنه متأكل وبه خدوش ولا يصلح للطبخ .ممكن دهن حيوان او عسل اسود لكن بعدها لازم حرق لمدة ساعه بالفرن وذلك لتعتيقه وضمان صلابته
دا غير أن وقت وضعه ع النار وسخونه الزيت المتخلل المسام  قادر علي قتل اي جرثومة ربما تكون موجودة لاي سبب
طيب يعني الفخار المطلي من الداخل صحي
بخاف لأنه بيضاف لمادة الطلاء بعض الرصاص الضار
طيب أثناء الطبخ لازم تغطيه بغطاه ..او بطبقات من ورق القصدير وليست بغطاء الامونيوم ولا استانلس ولا غيره
لمنع حدوث تفاعل بين أي عناصر قد تتسبب في مشاكل صحية ولضمان الاحتفاظ بالحرارة وقت اطول
حاجة كمان لازم تفصل قاعدة الإناء عن النار بقطعة حديد
للحفاظ علي توزيع النار لكل مساحة قاعدة الإناء 
لمنع حرق أو شياط الطعام
لاتضع  الإناء سخن علي سطح بارد 
ولا تفكر تغسله وهو سخن بماية ساقعه انتظر عندما يبرد وتغسل بماء وصابون 

الدكتورة سماح نوح الطواجن الطاجن طواجن طهي الطعام القصدير

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