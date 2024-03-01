بخاف من الحسد.. ريم خوري تعلق على مشاركتها في “لحظة غضب”

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" ريم خوري بعد مشاركتها في "لحظة غضب": بخاف من الحسد.. وأول مرة أمثل في مصر ومش عارفة اختاروني ليه".

وظهر في التقرير أن الفنانة اللبنانية ريم خوري، قالت إنها فخورة بالتمثيل في مصر، وأنه لا تعلم طريقة الوصول لها من قبل المخرجين بمصر.

وأشارت إلى أنها تشارك في مسلسل "لحظة غضب" وهذا بالنسبة لها شرف كبير، وأن الجميع في الوطن العربي يفرح بالانتاج والعمل بمصر.

ولفتت إلى أنها تعمل بالمسلسل مع الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، وهذا يعطي لها ثقل كبير في المشوار الفني.

وتابعت أنها لن تتحدث عن دورها في العمل، ولكن قدمت دور مميز، معلقة :" بخاف من الحسد".