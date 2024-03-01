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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو صادم لـ3 ممرضات داخل غرفة عمليات في الهند يثير ضجة

صدى البلد

في واقعة ولا أغرب قد تعرّضت 3 ممرضات في الهند للطرد من عملهن، وذلك بعد تناقل مقطع فيديو صادم لهن وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الرقص وسط غرفة العمليات.

وفقا لصحيفة ميرو ، فقد وثق مقطع الفيديو ، قيام 3 ممرضات وهن: باسم تريبتي داسار، وبوشبا ساهو، وتيج كوماري، وهن يقمن بالرقص وذلك أثناء وجودهن داخل غرفة العمليات وذلك  على بعض الأغاني الشعبية ويحملن في أيديهن الأدوات الجراحية. في معهد ومركز أبحاث داو كاليان سينغ بي جي في رايبور، وهي تعد مدينة في ولاية تشهاتيسجاره الهندية.

وتظهر لقطات هاتفية قد التقطها شخص رابع وذلك داخل المسرح، للممرضات، اللاتي يرتدين الزي الطبي 

وتعد الممرضات موظفات وذلك بأجر يومي  وذلك في قسم الطوارئ الطبية بالمستشفى وقد تركن عملهن لتصوير الفيديو.

 

وصرح الدكتور هيمانت شارما أنه فصل الممرضات لأن ما فعلوه يعد مخالف للقواعد المعمول بها في المستشفى

مقطع فيديو ولاية تشهاتيسجاره الأدوات الجراحية الأغاني الشعبية

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