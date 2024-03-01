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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين رئيس تمزج بين البساطة والجمال في أحدث إطلالاتها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وتألقت رئيس بإطلالة كاجوال عصرية حيث ارتدت بنطال جينز باللون الأزرق ونسقت معه جاكت شتوي ذو اكمام طويلة مما أبرز اناقتها، وهو ما حاز إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٦٠٤٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_١٥٤٩٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_١٥٤٩٤٣

وفي سياق آخر، تشارك النجمة ياسمين رئيس خلال الماراثون الرمضاني 2024، بمسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون،  أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد،  تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

يذكر أن آخر ياسمين رئيس هو مشاركتها في فيلم أنا لحبيبي والذي تم طرحه في السينمات شهر فبراير الماضي، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لاستكمال هذه العلاقة.

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.
 

 

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