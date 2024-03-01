ست وقعت الرجالة في بعض..شاب يمزق ابن عمته بسبب هاتف في أوسيم

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية تفاصيل مقتل شاب في مدينة اوسيم بطعنة من ابن عمته بعد نشوب خلاف بينهما تسببت فيه شقيقة المجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم بمقتل شاب بطعنة في الصدر، على الفور انتقل ضباط المباحث لفحص ملابسات البلاغ وبيان هوية المتهم.

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان ابن عمة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث تسببت سيدة في وقوع الجريمة وتبين ان المتهم شقيق زوجها حدث بينهما خلاف بعد اختفاء هاتفها المحمول واتهامها له بالاستيلاء عليه ما سبب خلاف عائلي بينهما.

تبادلت السيدة وشقيق زوجها التراشق بالألفاظ فاتصلت بشقيقيها للاستغاثة بهما فحضرا الى منزل اختهما والتقيا بشقيق زوجها وعاتباه على سبيل شقيقتهما فتطور الأمر بينهم الى مشادة كلامية وتعديا عليه بالضرب.

استل شقيق الزوج سكينا وغرسه في صدر أحد الشقيقين ليسقط غارقا في دمائه ويسرع شقيقه الآخر بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

ألقت مباحث اوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم مصطفى كمال القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.