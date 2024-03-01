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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق السيسي ..

9 آلاف جنيه.. مكافآت الجهود غير العادية للوظائف القيادية والإشراف بالمهن الطبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون الجديد ، بهدف تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

 

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بمشروع القانون الجديد.. بدلات وحوافز أعضاء المهن الطبية

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الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية


وتضمن القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

 

و سيسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .


زيادة مكافآت الجهود غير العادية


وتضمنت التعديلات الجديدة زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

*وكيل أول " مدير مديرية / وما يعادله ":

- إشراف 5600 جنيه.
-قيادة 3600 جنيه.

*وكيل  "مدير مديرية / وما يعادله":

- إشراف: 3000 جنيه.

- قيادة: 2400 جنيه.

* مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):

- إشراف 2200 جنيه.

- قيادة 2200 جنيه.

* مدير عام "نائب مدير مستشفى".

- إشراف 1630 جنيه.

- قيادة 2200 جنيه.

* الدرجة الأولى "مدير مستشفى".

- إشراف 1300 جنيه

- قيادة 1300 جنيه.

* الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):

- إشراف 870 جنيه.

- قيادة 1300 جنيه.

- كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.

- الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.

- الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.

عبد الفتاح السيسي تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة هيئات التمريض حوافز

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