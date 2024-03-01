بسبب لقمة العيش.. انتهاء حياة سوهاجي يعمل في السعودية.. تفاصيل

انتهت حياة شاب في بداية العقد الرابع من العُمر، أثناء ممارسة عمله في المملكة العربية السعودية، حيث سقط من أعلى سطح عمارة داخل المنور، وذلك أثناء محاولته أخذ قياسات السطح؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة، إشارة مفادها انتهاء حياة الشاب الثلاثيني (سعودي عبده كمال- 32 سنة- محاسب)، ويقيم بقرية القلاعية بجزيرة أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يعمل بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح عمارة كان يحاول أخذ قياساته ثم سقط بالمنور.

ما نتج عنه إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ ما ألفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته المنوه عنها، وعلى الفور تم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لعودة جثمان شهيد لقمة العيش إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ من أجل وصوله إلى مثواه الأخير.

تم وصول الجثمان وتشييعه وسط مئات الأهالي بجزيرة أولاد حمزه بمركز العسيرات، وسط دموع النساء وعويلهن، وجروح الرجال وحزنهم على فراق خيرة شباب بلدهم.