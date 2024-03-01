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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كل السلع متوفرة.. التموين: بدء صرف مقررات مارس لحاملي البطاقات.. صور

صدى البلد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة،حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهرياً أكثر من  4  مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 اشهر ، مشيراً إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن الجملة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 1500 مخزن قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

من جانبه أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة ، إنتظام صرف المقررات التموينية من خلال 1500 بقال تمويني و 700 منفذ جمعيتي و 61 منفذ تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مستوي محافظة الجيزة.

وأشار  إلي إرتفاع نسب الصرف لنحو 20 ٪ في اليوم الأول تزيد الي  60 ٪ خلال أول 5 أيام  من الشهر علي أن يتم الإنتهاء من صرف كافة المقررات قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الدجوي خلال جولة تفقدية علي منافذ صرف السلع التموينية بالجيزة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين،  أن اسعار السلع الأساسية ثابتة إضافة إلي الكميات المطروحة بالمنافذ سواء لدي بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه الدجوي بصرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر مارس الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، مؤكدًا أن الامن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي شهور.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر و 4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، اضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين، أن صرف مقررات شهر مارس يأتي بالتزامن مع معارض أهلا رمضان ما يتيح للمستهلك الحصول علي سلع مدعمة ومنخفضة في آن واحد.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تقوم بطرح  55 الف طن سكر بالمعارض، و 17 الف طن زيت طعام، و 30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و 43 الف طن زيت تمويني ، و 25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية في منافذ الصرف، إضافة إلي  8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500  طن دواجن مجمدة.

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