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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجلاء فتحي تتصدر التريند بعد ظهورها في جنازة حما ابنتها

صدى البلد

حرصت الفنانة  نجلاء فتحي على حضور جنازة والد زوج ابنتها المخرج محمد خضر، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.


وظهرت نجلاء فتحي في الجنازة وهي تواسي زوج ابنتها الوحيدة، خلال تشييع جثمان والده بـ مسجد مصطفى محمود، داعية الله أن يغفر للفقيد ويرحمه، ويزرق أسرته الصبر والسلوان في مصابهم.

 

كان المخرج محمد خضر أعلن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة لـ والده الراحل، وعلق: والدي عبد العزيز خضر في ذمة الله، وصلاة الجنازة يوم  الخميس 29 فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر، اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، من الدنس اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

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